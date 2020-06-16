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Возвращенные в Узбекистан 10 млн долларов Каримовой пойдут на соцпроекты

В настоящее время ведутся переговоры по возврату имущества в размере 1,3 миллиарда долларов.

Фото : img.rl0.ru16 июня 2020, 14:35

В результате усилий по возвращению приобретенного преступным путем имущества Гульнары Каримовой, $10 миллионов поступившие из Франции в Узбекистан 14 мая этого года, были переведены в государственный бюджет и будут использованы в общем порядке, сообщает zakon.kz.

Об этом Centralasian.org сообщила начальник управления по связям с общественностью Министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева.

По словам Уринбаевой, планируется регулярно и периодически предоставлять широкой общественности прозрачную информацию о планируемых социальных проектах и процессе их реализации за счет средств Гульнары Каримовой, возвращённых из Франции.

Об этом будет подробно рассказано в выступлении представителя министерства финансов, - говорится в сообщении Министерства юстиции.

Уринбаева отметила, что Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой при участии компетентных органов Узбекистана в настоящее время ведутся переговоры с компетентными органами Швейцарии, Соединенных Штатов, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату имущества Гульнары Каримовой, полученного преступным путем, в размере 1,3 миллиарда долларов.


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