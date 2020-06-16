В Кызылорде выявили нарушения в работе филиала "КазТрансГаз Аймак"

Субъект вправе обжаловать данное постановление.

Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» может быть привлечен к административной ответственности, передает zakon.kz.

По результатам внеплановых проверок в рамках обращений потребителей, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области установлено нарушение со стороны Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

При предоставлении доступа к регулируемой услуге филиал требовал оплату за услуги опломбирования приборов учета, за первичное подключение к газораспределительной системе, а также за пуск газа в газопотребляющие оборудования. В соответствии с подпунктами 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан предоставлять потребителям доступ к регулируемой услуге, предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге, не устанавливать дополнительных требований, не относящихся к предоставляемой регулируемой услуге, - заявили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК.

Ведомство отмечает, что в нарушение данных норм Закона, субъектом необоснованно отказано в доступе к регулируемой услуге, в результате чего Департаментом были внесены предписания об устранении нарушений законодательства о естественных монополиях.

Филиал "КазТрансГаз Аймак" данные предписания (от 12.11.2019г №№47,52,54, от 03.12.2019г №№58,60,68 от 30.12.2019г №№81,87) обжаловал в суде и требовал отменить их

Решениями специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области иски субъекта оставлены без удовлетворения, а предписания признаны законными. В свою очередь, филиалом Общества поданы апелляционные жалобы об отмене решений суда первой инстанции. Судебной коллегией по гражданским делам Кызылординского областного суда решениями суда оставлены без изменений, а жалобы - без удовлетворений.

Кроме того, за неисполнение обязанности по предоставлению равных условий доступа к регулируемым услугам, филиал привлечен к административной ответственности по части четвертой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму 16,7 млн тенге.

В настоящее время постановление Департамента о наложении административного штрафа не вступило в законную силу, и субъект вправе обжаловать данное постановление. Вместе с тем, по мере вступления в законную силу оставшихся решений судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского областного суда Департаментом будут рассмотрены оставшиеся административные дела в отношении филиала КазТрансГаз Аймак, - пояснили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по Кызылординской области.

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