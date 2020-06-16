Василий Левит: Спорт - это про нас с вами

Олимпийские чемпионы и призеры, именитые казахстанские атлеты ждут всех в YouTube.

В рамках Международного Олимпийского дня выдающиеся казахстанские спортсмены проводят интерактивный марафон, передает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Онлайн-марафон "Олимпиада начинается с детства" пройдет 21 июня и стартует в 10 утра. В этом году по объективным причинам активности Олимпийского дня пройдут в онлайн-формате.

Наша главная задача в условиях пандемии COVID-19 - напомнить всем о том, что спорт - это про нас с вами, про здоровый образ жизни, про здоровое будущее наших детей. Мы призываем казахстанцев поддержать нашу инициативу. На протяжении нескольких часов мы будем в прямом эфире. Спортсмены хотят приобщить к этой акции как можно больше детей. Ведь именно с детских лет закладывается фундамент будущих олимпийских побед. Наш жизненный путь и наши детские мечты, ставшие реальностью, вера в свои силы и упорный труд, бесспорно, являются примерами для многих мальчишек и девчонок. Вот так мы начинали детьми свой путь, и теперь мы члены олимпийской семьи. Я приглашаю всех казахстанцев стать частью большой олимпийской семьи, - сказал серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит.

Сегодня одним из главных вопросов на мировой повестке стоит целостность спорта.

Спорт и физическая культура - неотъемлемые части воспитания гармоничной личности. И здесь важно понимать, что олимпийский спорт и спорт высших достижений не отделим от спорта массового, особенно детского. Все чемпионы родом из детства, и мы вместе с нашими олимпийцами обращаемся именно к детям, нашим будущим чемпионам, - уверен генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

Во время интерактивного марафона спортсмены в прямом эфире проведут спортивную разминку, ответят на вопросы пользователей. А также определят победителей различных викторин. Для активных участников Олимпийского онлайн-марафона предусмотрены ценные подарки, которые приятно всех удивят. Помимо активностей со спортсменами во время марафона будут подведены итоги конкурса на лучший эскиз мурала (живописное полотно на стенах и фасадах домов).

Напомним, Международный Олимпийский комитет с 1948 года ежегодно празднует Международный Олимпийский день 23 июня. Этот день был выбран для того, чтобы увековечить дату создания МОК - 23 июня 1894 года. Именно тогда энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. Наша страна отметит это мировое событие уже в 27-й раз. И впервые в истории – большинство активностей и акций пройдут в цифровом и онлайн-форматах.

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