Завершена операция по спасению застрявших в горах подростков

Одного спустили с опасной высоты.

В Толебийском районе Туркестанской области спустили с гор заблудившихся детей, передает zakon.kz.

По состоянию на 14.00 часов 16 июня два подростка были спущены с гор спасателями. Спасательная операция длилась более 5 часов, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

В 11.48 одного подростка спустили с опасной высоты и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное, телесных повреждений нет.

В 12.50 часов второго подростка спасатели с использованием снаряжения подняли на высоту 50 метров. Далее его спустили пешком по тропинке.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства всего 33 человека и 11 единиц техники. Это Оперативно-спасательный отряд ДЧС Шымкент (7 работников и 2 ед. техники), ДЧС Туркестанской области (10 сотрудников и 3 ед. техники), бригада скорой медицинской помощи (5 работников и 1 ед. техники), отдел полиции (11 человека и 5 единиц техники).

15 июня в 5-ти км от с. Бургулюк Толебиского района в горах заблудились 3 ученика. Ночью 16 июня поисковой группой ОСО ДЧС Шымкента было обнаружено тело подростка, 2003 г.р., который сорвался с обрыва.

Комитет по ЧС МВД РК предупреждает граждан, прежде чем отправляться в горы необходимо ознакомиться с правилами безопасности в горах.

О намеченном маршруте в горах необходимо предупреждать спасателей, родственников и оставлять данные с маршрутом и номерами контактных телефонов попутчиков. Спасатели должны полностью получить информацию, о том, куда вы собирались пойти. Были случаи, когда говорили "пошел в горы" или "поднялся на гору", горных маршрутов и вершин очень много, поэтому конкретные данные всегда облегчат поисково-спасательные работы. Не изменяйте намеченный маршрут. При изменении маршрута, родственники передадут спасателям неверную информацию и вас будут искать в другом районе.

Не забудьте в рюкзак положить легкую куртку и накидку от дождя, солнцезащитные очки.

С собой обязательно нужно иметь термос с чаем, спички, фонарик, термоизоляционный коврик, небольшую аптечку. Самая лучшая горная одежда это, ветрозащитная куртка, удобная обувь – желательно треккинговые ботинки, панама от солнца, рубашка с длинным рукавом и спортивные брюки. Одежда должна быть яркая.

Если вы заблудились, нельзя ни в коем случае сходить с тропы, так вы окончательно собьетесь с пути и уйдете еще дальше. Необходимо вызвать спасателей. Если намеченный маршрут оказался сложнее и протяженнее, вернитесь назад. Не переоценивайте свои силы – не пытайтесь за день пройти однодневный спортивный маршрут, который якобы кто-то проходит без напряжения. Исключите ночное хождение в горах без троп. Сокращая маршрут, можно получить травму или потеряться. Спасатели не будут знать, где вас искать.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!