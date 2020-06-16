В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95%.

В нескольких областях Казахстана 17 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается гроза, ветер северо-восточный, северный 15 м/с. Вероятность шторма 75-80 %.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане ожидаются гроза, ветер северный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами гроза. Днем местами возможен град. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

17-18 июня в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 17, сутки 18 июня местами ожидается гроза, ветер западный с переходом на северный 15-20 м/с. В Петропавловске днем 17, сутки 18 июня ветер западный с переходом на северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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