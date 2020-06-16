Российские гостиницы будут отчитываться о заселении неженатых пар

Представители отрасли уверены, что найдут выход из ситуации.

Гостиницы обязаны мерить температуру сотрудникам и гостям при заезде, проверять персонал на коронавирус и размещать постояльцев только в одноместных или семейных номерах – такие рекомендации для объектов временного проживания (гостиницы, хостелы, базы отдыха, апарт-отели, мотели, гостевые дома) выпустил Роспотребнадзор, сообщает zakon.kz.

Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.

Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, - сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин считает, что на деле селить в один номер можно будет и гостей, не связанных семейными узами.

Может заехать пара, необязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они должны быть в одном номере. Вместе в одном номере могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом, - сказал он.

В рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, говорит Ламшин.

То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно, - отмечает он.

Опрошенные "Ведомостями" представители гостиничной сферы по-разному отнеслись к рекомендациям Роспотребнадзора. По словам управляющего партнера компании "Альянс отель менеджмент" Вадима Прасова, они составлены без серьезного обсуждения с представителями отрасли.

Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до критических 8–10%, денег не хватает даже на зарплаты, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию. Без помощи государства многие гостиницы ждет банкротство и переход в собственность банков, а без работы могут остаться не менее 2,5 млн человек.

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