Вооруженный человек в москитной сетке похитил водителя КамАЗа вместе с машиной

Инцидент произошел на песчаном карьере.

Подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на песчаный карьер задержали акмолинские полицейские, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 12 июня в 15.00 часов в Целиноградском районе.

В местный отдел полиции поступило сообщение о том, что на окраине с. Караменды-батыра на территории песчаного карьера неизвестный мужчина, вооруженный гладкоствольным ружьем, завладел автомашиной КамАЗ, деньгами, сотовым телефоном, и скрылся с места происшествия. В качестве маскировки злоумышленник использовал противомоскитную сетку.

На розыск подозреваемого были ориентированы патрульные наряды семи территориальных отделов полиции. Для оперативного задержания вооруженного преступника был введен в действие план "Перехват". Перед полицейскими стояла задача не допустить тяжких последствий в отношении водителя, который мог стать жертвой преступления. В результате принятых мер на территории лесопосадок вблизи с. Тастак подозреваемый был задержан. Водитель КамАЗа не пострадал. Следует особо отметить, что при задержании вооруженного преступника сотрудники проявили самоотверженность, профессионализм и слаженность действий при проведении сложнейшей спецопераци, - отметили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

По данному факту полицейскими начато досудебное производство по ст.192 ч.2 п.4 УК РК (разбой). Также в рамках расследования полицейскими зарегистрирован дополнительный эпизод по ст. 125 ч.1 УК РК (похищение человека).

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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