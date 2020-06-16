Индийские солдаты погибли в столкновении с китайскими войсками

Столкновение произошло на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Три индийских солдата были убиты в столкновении с китайскими войсками в Ладаке в спорном Кашмирском регионе. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

Сообщается, что военные чиновники обеих сторон ведут переговоры по урегулированию ситуации.

По информации агентства Reuters, Китай призвал Индию не предпринимать односторонних действий и не усугублять ситуацию. Также Китай обвинил Индию в пересечении границы и нападении на китайских солдат.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что 15 июня индийские военные серьезно нарушили наши договоренности и дважды пересекли границу для совершения противоправных действий, они спровоцировали и напали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому столкновению между сторонами

Столкновение произошло на фоне растущей напряженности между двумя странами. Ранее Индия обвинила КНР в отправке тысячи солдат в долину Ладакха.

Считается что, гибель индийских солдат стала первой за последние десятилетия в противостоянии двух держав. До сих пор между странами была только одна война в 1962 году, когда Индия потерпела поражение.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.

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