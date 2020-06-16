Собаку убило током в реке Большая Алматинка

Нырнул вчера в речку, где вокруг прогуливаются столько малышей и подростков, где от высокого электрического тока в воде сгорел на месте - сообщила хозяйка собаки.

15 июня у реки Большая Алматинка домашнюю собаку убило током от провода, опущенного в воду, передает zakon.kz.

Сегодня стали свидетелями того, как собаку убило током на речке Большая Алматинка. Не знаю, кто разрешил и почему электрический провод опущен в воду, который качает насос для близлежащих домов. Сегодня пострадала собака, завтра может убить человека. Кто должен устранить это? - сказано в посте Айжан Насибуллиной в facebook.

В комментариях пользователи сообщили, что этот провод там уже давно.

Сегодня хозяйка погибшего пса сообщила продолжение истории.

Сотрудники акимата г. Алматы приехали по адресу хозяина насоса, установленного к реке Большая Алматинка. Также приехали сотрудники полиции, участковый района. Хозяин насоса искренне просил прощения, сразу же срезал насос и электропроводку. Подобных насосов вдоль реки не мало. Акимат примет в установленным законом порядке меры. Полиция Бостандыкского района возьмет на контроль и проведет рейд вдоль всей реки Большая Алматинка. За нарушения, будут наказаны все, кто подключает электрические насосы к водоёмам, штрафами! Так как это частный сектор, многие таким образом поливают свои участки, - написала Гюзель Сагинтаева.

По ее словам, на хозяина насоса не стали писать заявление. "Так как он и его семья проявили искреннее сочувствие и понимание".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!