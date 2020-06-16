Напряженную ситуацию на Корейском полуострове прокомментировали в Кремле

В районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, и наблюдался дым.

В Кремле внимательно наблюдают за происходящим на Корейском полуострове, считают, что ситуация вызывает обеспокоенность, и призывают к сдержанности, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, планирует ли Россия содействовать возобновлению контактов между Южной и Северной Кореями.

Мы, кончено же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности. В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.

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