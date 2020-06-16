Еще 100 казахстанцев победили коронавирус
Всего выздоровевших по стране - 9488.
Фото : 24.kz16 июня 2020, 15:53
Еще 100 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: Акмолинская область - 1,
Актюбинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 44,
Кызылординская область - 10,
Атырауская область - 9,
Мангистауская область - 14, - отметили в пресс-службе Минздрава.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9488.
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