Еще 100 казахстанцев победили коронавирус

Всего выздоровевших по стране - 9488.

Еще 100 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: Акмолинская область - 1,

Актюбинская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 44,

Кызылординская область - 10,

Атырауская область - 9,

Мангистауская область - 14, - отметили в пресс-службе Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9488.

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