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Еще 100 казахстанцев победили коронавирус

Всего выздоровевших по стране - 9488.

Фото : 24.kz16 июня 2020, 15:53

Еще 100 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: Акмолинская область - 1,
Актюбинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 44,
Кызылординская область - 10,
Атырауская область - 9,
Мангистауская область - 14, - отметили в пресс-службе Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9488.


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