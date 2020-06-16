Аймагамбетов поручил проверить своевременность выплаты зарплат и отпускных педагогам

В некоторых регионах выявлены факты несвоевременной выплаты.

Сегодня на аппаратном совещании ведомства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил проверить своевременность выплаты заработных плат и отпускных педагогам и в короткие сроки принять необходимые меры, сообщает zakon.kz.

С 1 по 16 июня Департаменты по обеспечению качества в сфере образования провели соответствующий мониторинг. По их данным, 93% находящихся в трудовом отпуске педагогов своевременно получили отпускные выплаты. По 7% имеются факты несвоевременной выплаты, - сообщили в МОН РК.

По фактам задержки или невыплаты отпускных педагогам работодатели будут наказаны в соответствии с законодательством.

Министерство отслеживает жалобы педагогов и мониторит ситуацию по выплатам отпускных. В бюджете деньги изначально предусмотрены и на заработную плату и на выплаты отпускных. То есть деньги есть, но все же в некоторых регионах выявлены факты несвоевременной выплаты, – отметила пресс-секретарь МОН РК Гаухар Омарбек.

Министерством поручено Комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки направить обращения о фактах несвоевременной оплаты труда педагогов, в том числе выдачи отпускных, в региональные государственные инспекции труда для принятия мер.

Отметим, что согласно законодательству выплата заработной платы педагогам школ и детских садов осуществляется непосредственно из бюджета района или города. Планирование бюджета и организация выплаты находится в компетенции акиматов городов и районов.

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней, а также пособие на оздоровление в размере не менее одного должностного оклада один раз в календарном году при предоставлении педагогу очередного трудового отпуска относятся к социальным гарантиям педагога, определенным подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О статусе педагога".

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