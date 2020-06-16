Соперница Лукашенко заявила о поступающих ей угрозах

Накануне Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

Светлана Тихановская записала видеообращение о том, что ей поступают угрозы относительно дальнейшего продолжения участия в предвыборной гонке, передает zakon.kz со ссылкой на Tut.by.

Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор - дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что, если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться, - сказала Тихановская.

Писать заявление в милицию по поводу звонка и угроз Тихановская не собирается.

Заявление писать не буду, потому что звонил неизвестный человек, разговор я не записала. Звонил с иностранного номера, перезвонить на номер не удалось. Кого они будут искать? Это звучало как предупреждение, мне сказали примерно такое: "Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить, а детей забрать", - рассказала Светлана.

Окончательное решение о том, чтобы сняться с выборов, Тихановская еще не приняла.

Вы же понимаете, выбор для меня очевиден. Но столько сил потрачено, столько всего сделано. Поэтому я пока не решила, что делать, - сказала Тихановская.

Накануне стало известно, что Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Она вместе с командой планировала объехать избирательные комиссии в регионах, чтобы сдать подписи.

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, а также к пикетам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 11 июня Светлана Тихановская заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской.

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