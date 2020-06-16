ЦОНы изменили график работы в Алматы
Прием граждан будет осуществляться с 10.00 до 16.00 ч.
Фото : Правительство для граждан16 июня 2020, 16:27
В Алматы ЦОНы временно изменили свой график работы, сообщает zakon.kz.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы от 15 июня 2020 года № 40 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача города Алматы № 38 от 02.06.2020 г." ЦОНы будут принимать граждан с 10.00 до 16.00 ч.
В связи с этим для получения услуг в отделах обслуживания населения Алматы необходимо бронировать очередь до 15.30 часов. Позже бронь будет считаться недействительной. В случае возникновения сложностей и вопросов, связанных с получением государственных услуг, граждане могут обратиться в Единый Контакт-центр 1414 с мобильного и стационарного телефонов. Звонок бесплатный, - сообщили в правительстве для граждан.
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