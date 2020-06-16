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Взрыв на Корейском полуострове попал на видео

Кадры были распространены министерством обороны Южной Кореи.

Фото : кадр из видео16 июня 2020, 16:37

Взрыв межкорейского узла связи в приграничном городе Кэсон попал на видео, передает zakon.kz.

Кадры были распространены министерством обороны Южной Кореи.

На кадрах виден сам взрыв и образовавшийся столб дыма. Южнокорейские власти сообщили, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала. За несколько дней сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

Взрыв произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области. Пхеньян вознамерился укрепить границу с южными соседями.


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