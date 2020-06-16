Взрыв на Корейском полуострове попал на видео

Кадры были распространены министерством обороны Южной Кореи.

Взрыв межкорейского узла связи в приграничном городе Кэсон попал на видео, передает zakon.kz.

Кадры были распространены министерством обороны Южной Кореи.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ — Victoria Kim (@vicjkim) June 16, 2020

На кадрах виден сам взрыв и образовавшийся столб дыма. Южнокорейские власти сообщили, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала. За несколько дней сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

Взрыв произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области. Пхеньян вознамерился укрепить границу с южными соседями.

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