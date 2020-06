Взрыв на Корейском полуострове попал на видео

Взрыв межкорейского узла связи в приграничном городе Кэсон попал на видео, передает zakon.kz.

Кадры были распространены министерством обороны Южной Кореи.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ