Кому могут отказать в регистрации авто из Армении

C 1 июня в МВД проводится работа по регистрации авто, ввезенных из Армении.

Регистрация авто из Армении осуществляется на лицо, являющееся собственником автомобиля, однако никак не лицу, управляющему транспортом по доверенности, заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Процедура регистрации достаточно проста и не отнимает у граждан много времени. Что касается условий регистрации и требований к транспорту – они максимально упрощены для данных обстоятельств. Под регистрацию подпадают автомобили, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана, и ввезенные ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года, — сообщил Тусупов на брифинге в СЦК.

По его словам, министерством внутренних дел с 1 июня проводится работа по регистрации транспортных средств, ввезенных нашими гражданами из Республики Армения, и за первые две недели уже зарегистрировано более 2 тыс. автомобилей.

В разрезе регионов наиболее активно регистрация идет на западе страны: на долю Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей приходится почти половина от всех регистраций в республике.

Регистрация осуществляется на лицо, являющееся собственником автомобиля и указанное в техпаспорте, выданном в Республике Армения. Не осуществляется регистрация таких автомобилей на лиц, управляющих ими по доверенности или страховому полису, так как юридически они не являются собственниками автомобилей. Вместе с тем, иные лица имеют право на управление такими автомобилями на основании страховых полисов, — пояснил замглавы Комитета адмполиции.

Он добавил, что стоимость регистрации автомобиля составляет 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге (1,25 МРП), за госномер – 7 778 тенге (2,8 МРП).

Регистрация автомобилей из Армении проводится в Центрах обслуживания населения. Для удобства граждан организована работа ЦОНов в воскресные дни до часу дня, — заключил Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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