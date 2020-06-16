Водоохранную зону предлагают сократить до 20 метров в Алматы

Таким образом рассчитывают решить проблемы более 7 тыс. человек.

В формате онлайн-конференции прошло общественное обсуждение с участием руководства Алматы, экологов и жителей предложения городских властей об изменении Водного Кодекса в части сокращения водоохранной зоны с нынешних 35 метров от окраин рек и озер до 20 метров, передает zakon.kz.

С 1 июля 2009 года в Казахстане вступил в силу новый Водный Кодекс, согласно которому водоохранная зона была расширена до 35 метров от берега рек, озер. Соответственно, ближе, чем в 35 метрах запрещается строительство любых зданий. Ранее водоохранная зона составляла 20 метров, и в Алматы, по данным акимата, до 1 июля 2009 года были построены около 16 тыс. домов, расположение которых соответствует нормам до 2009 года, но не соответствует действующему Кодексу.

В итоге жильцы этих домов уже 10 лет находятся в заложниках нового закона – акимат ранее успел узаконить земельные участки, но сами дома уже узаконить не может. Жители обращаются в суд и выигрывают дела, потому что в действующем Водном Кодексе есть упоминание о том, что можно узаконить дома, построенные по правилам водоохранных зон, действовавших до 1 июля 2009 года.

Чтобы не отправлять жильцов этих 16 тыс. домов по судам, акимат Алматы предложил внести поправки в Водный Кодекс и сократить водоохранную зону для Алматы снова до 20 метров.

Сейчас в пределах водоохранной полосы 15 556 домостроений на начало этого года, действующая норма не дает право реализовывать в полной мере конституционные права проживающих в них граждан. Если мы будем руководствоваться действующим Кодексом, нам нужно будет потратить 6,4 трлн тенге на выкуп земель (15566 зданий на площади 4300 га). Но если поправки в Кодекс утвердить и уменьшить водоохранные полосы до 20 метров, как это было всегда, в том числе в советское время, то количество зданий, находящихся в пределах водоохранных полос (ближе, чем 20 метров), сократится на 50% (7721 зданий), ориентировочная стоимость выкупа земель 3,7 трлн тенге (площадь 2500 га), - посетовал Руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Известные экологи – Анна Хамчукова из экологического союза "Табигат", экоактивист Павел Плотицын выразили опасения, что сокращение водоохранных зон развяжет руки застройщикам, которые, пользуясь случаем, начнут строить высокие жилые комплексы, гостиницы вплотную к рекам в верхней и центральной части города, что перекроет воздушные потоки и ухудшит экологическую ситуацию в городе, и без того не самую лучшую. Более того, даже сейчас наблюдаются факты строительства таких объектов слишком близко к рекам, например, на пересечении реки Есентай и улицы Сатпаева, а также на улице Чернова 98а, о чем было упомянуто в ходе обсуждения.

Активисты предложили принять такой вариант закона или Кодекса, при котором можно будет узаконить существующие 15566 домов, внезапно попавших в водоохранную зону после 2009 года, но не сокращать водоохранную зону для других.

Против сокращения водоохранной зоны до 20 метров для всех выступила климатолог Светлана Долгих. Она напомнила, что сейчас из-за глобального потепления с гор сбрасывается больше воды, и есть риск подтоплений для жильцов в случае, если эта норма о сокращении водоохранной зоны будет утверждена. Даже несмотря на то, что русла рек в Алматы укреплены и по большей части забетонированы.

Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов предложил Алмасхану Ахмеджанову рассмотреть вариант, предложенный экологами.

Суды рассматривают, принимают решения в пользу граждан только благодаря законодательному регулированию. Но зачем "гонять" через суды всех? Мы считаем, что в 2009 закон ущемил права граждан. И сейчас, если вернем водоохранную зону до прежних 20 метров, решим проблему многих граждан. Сами участвовали в судах. Но когда человек авария или пожар, дом сгорел, не можем выдать документы. Поэтому предлагаем вернуться к старым нормам, которые всю жизнь действовали в Алматы. и тогда только часть домов будем изымать, кто ближе, чем 20 метров построил, потому что это опасно для их жизни в первую очередь, - ответил глава Управления.

Первый замакима подытожил ход обсуждения.

Замечания, что не предупредили о слушаниях не позже, чем за 20 дней, учтем, проведем следующие в установленные сроки заранее, известим. Но изучим возможность в предлагаемых поправках отразить интересы тех, чьи права ущемлены, их узаконить, надо подумать над этим. Жители домов нас торопят, потому что не могут узаконить уже 10 лет, - заключил Кожагапанов.

Альберт Ахметов

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