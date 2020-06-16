Еще два человека умерли от коронавируса в Атырауской области
Были проведены все лечебные и реанимационные мероприятия, однако состояние не улучшалось.
Фото : freepik.com16 июня 2020, 17:36
В Атырауской области зарегистрировано еще два летальных случая от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Мужчина 1965 г.р. до поступления в провизорный госпиталь болел в течение пяти дней. После этого обратился за медицинской помощью в поликлинику, - сообщили в пресс-службе акима Атырауской области.
Как рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области, общее состояние при поступлении в больницу было крайне тяжелое из-за интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности.
Второй мужчина – 1963 г.р. из г. Кульсары. Состояние при поступлении было крайне тяжелое из-за интоксикационного синдрома, дыхательной недостаточности. Были проведены все лечебные и реанимационные мероприятия, однако состояние не улучшалось, - сообщили в ведомстве .
Заключительный диагноз пациентов: КВИ, двухсторонняя полисегментарная пневмония.
Напомним, в Жылыойском районе Атырауской области 15 июня скончалась женщина 1972 года с диагнозом COVID-19.
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