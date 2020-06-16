Спасение подростка, застрявшего на скале, показали спасатели

Его поднимали на 50 метров вверх.

Более 5 часов длилась операция по спасению подростков, заблудившихся в горах в Туркестанской области, передает zakon.kz.

Процесс поднятия по крутому каменистому склону горы одного из парней показали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения его подняли на высоту 50 метров. Операция по его спасению закончилась в 15.30 16 июня.

Второго подростка спустили с опасной высоты в 11.48.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства всего 33 человека и 11 единиц техники. Это Оперативно-спасательный отряд ДЧС Шымкент (7 работников и 2 ед. техники), ДЧС Туркестанской области (10 сотрудников и 3 ед. техники), бригада скорой медицинской помощи (5 работников и 1 ед. техники), отдел полиции (11 человека и 5 единиц техники).

Днем 15 июня в 5-ти км от с. Бургулюк Толебиского района с зоны отдыха "Бургулюк" группа из 25-ти человек (трое взрослых и 22 ученика) вышли отдохнуть к горам. 9 учеников и 1 воспитатель вышли в горы днем, 6 учеников и 1 воспитатель самостоятельно спустились с горы, 3 ученика заблудились. В 00:58 час. 16 июня поисковая группа ОСО ДЧС Шымкента обнаружила тело одного из них - он сорвался с обрыва.

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