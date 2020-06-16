В Казахстане 119 больных коронавирусом находятся в реанимации
Всего лечение получают 5 795 пациентов.
Фото : livekuban16 июня 2020, 17:39
Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения - вице-министр Лязат Актаева рассказала о состоянии больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.
Она отметила, что всего в стационарах находится 5 795 пациентов.
85% - в удовлетворительном состоянии, 12,8% - в средней степени тяжести. В отделениях реанимации находится 119 пациентов, - отметила Лязат Актаева во время онлайн-конференции на Facebook.
С выздоровлением выписано 9 388 больных, за прошедшие сутки - 200 человек.
Также продолжается проведение тестирований среди целевых групп населения. Всего за сутки было проведено 23 647 тестов.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027799-3460efd6aad275600349ccad9c33b035
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...