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В Казахстане 119 больных коронавирусом находятся в реанимации

Всего лечение получают 5 795 пациентов.

Фото : livekuban16 июня 2020, 17:39

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения - вице-министр Лязат Актаева рассказала о состоянии больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что всего в стационарах находится 5 795 пациентов.

85% - в удовлетворительном состоянии, 12,8% - в средней степени тяжести. В отделениях реанимации находится 119 пациентов, - отметила Лязат Актаева во время онлайн-конференции на Facebook.

С выздоровлением выписано 9 388 больных, за прошедшие сутки - 200 человек.

Также продолжается проведение тестирований среди целевых групп населения. Всего за сутки было проведено 23 647 тестов.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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