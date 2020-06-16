Ефремова снова вызвали на допрос

Ранее Ефремова допрашивали 11 июня.

Актера Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы, передает zakon.kz со ссылкой на RT.





Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера, - сообщил адвокат Александра Добровинского, представляющего семью погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Добровинский пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ними связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.

Ранее Ефремова допрашивали 11 июня.

Вечером 8 июня машина, за рулем которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.

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