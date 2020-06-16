Россия сократила нефтедобычу по сделке ОПЕК+

По условиям сделки ОПЕК+ Россия согласилась в мае-июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,492 млн баррелей.

Добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 15 июня составляла 9,346 млн баррелей в сутки, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом по условиям сделки ОПЕК+ Россия согласилась в мае-июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,492 млн баррелей. Сделка вступила в силу 1 мая.

Газовый конденсат по договоренности России с ОПЕК в квоту не включен. По подсчетам ТАСС, в мае Россия добывала порядка 797 тыс. баррелей конденсата в сутки.

По данным с начала по середину июня, Россия добывала 8,549 млн баррелей в сутки нефти. По данным Минэнерго РФ, в мае Россия добывала 8,59 млн баррелей в сутки нефти.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!