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Россия сократила нефтедобычу по сделке ОПЕК+

По условиям сделки ОПЕК+ Россия согласилась в мае-июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,492 млн баррелей.

Фото : EPA/UPG16 июня 2020, 18:09

Добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 15 июня составляла 9,346 млн баррелей в сутки, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом по условиям сделки ОПЕК+ Россия согласилась в мае-июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,492 млн баррелей. Сделка вступила в силу 1 мая.

Газовый конденсат по договоренности России с ОПЕК в квоту не включен. По подсчетам ТАСС, в мае Россия добывала порядка 797 тыс. баррелей конденсата в сутки.

По данным с начала по середину июня, Россия добывала 8,549 млн баррелей в сутки нефти. По данным Минэнерго РФ, в мае Россия добывала 8,59 млн баррелей в сутки нефти.


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