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В СКО потушили степной пожар площадью в 500 гектаров

Огонь тушили больше 6 часов.

Фото : Отдел ЧС района имени Габита Мусрепова16 июня 2020, 18:25

В СКО в 10 км от села Жарколь произошел крупный степной пожар, передает zakon.kz.

Согласно информации отдела ЧС района имени Габита Мусрепова, на их пульт связи поступило сообщение о пожаре 15 июня ближе к полудню, сообщалось, что возле села Жарколь на открытой территории горит сухая трава.

Огнеборцы приступили к ликвидации пожара, используя привезенную воду, воздуходувы и хлопушки. Пожар разгорелся в 10 км от села Жарколь.

Пожар тушили свыше шести часов. Площадь пожара составила 500 га.


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