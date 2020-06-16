В СКО потушили степной пожар площадью в 500 гектаров
Огонь тушили больше 6 часов.
Фото : Отдел ЧС района имени Габита Мусрепова16 июня 2020, 18:25
В СКО в 10 км от села Жарколь произошел крупный степной пожар, передает zakon.kz.
Согласно информации отдела ЧС района имени Габита Мусрепова, на их пульт связи поступило сообщение о пожаре 15 июня ближе к полудню, сообщалось, что возле села Жарколь на открытой территории горит сухая трава.
Огнеборцы приступили к ликвидации пожара, используя привезенную воду, воздуходувы и хлопушки. Пожар разгорелся в 10 км от села Жарколь.
Пожар тушили свыше шести часов. Площадь пожара составила 500 га.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027805-653391793915aa92f9aaf93246eb543a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...