На Марсе заметили уникальное зеленое свечение

Атмосферное явление похожее на полярное сияние на Земле впервые было зафиксировано на других планетах.

Астрономы Европейского космического агентства зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение, передает zakon.kz со ссылкой на ESA.

Специалисты отмечают, что сияние оказалось подобным к полярным сияниям на Земле. При этом марсианское свечение значительно более интенсивно.

Обнаружил атмосферное явление космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Наиболее интенсивно сияние наблюдается на высоте 80 километров над поверхностью Марса.

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