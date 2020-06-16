В столице количество обращений в скорую помощь увеличилось вдвое

Если ранее в сутки было порядка 1000 вызовов, то сейчас порядка 2000 – 2500 вызовов в день - Актаева.

За прошедшую неделю в столице вдвое увеличилось количество вызовов скорой помощи. Об этом сегодня в прямом эфире на странице министерства здравоохранения в социальной сети Фэйсбук сообщила вице-министр ведомства Лязат Актаева, сообщает корреспондент zakon.kz.

Следует сказать, что идет рост вызовов скорой помощи, в сравнении не только с прошлым годом, но и прошлой неделей. Особенно коллеги отмечают рост в Нур-Султане. Если ранее в сутки было порядка 1000 вызовов, то сейчас порядка 2000 – 2500 вызовов в день, - сообщила Актаева.

Вице-министр напомнила, что "103" – это служба оказания срочной медицинской помощи в случаях, когда есть угроза жизни, где нужно оказывать помощь по принципу "здесь и сейчас". Однако, она отметила, что людям важно получать информацию, ведь им сложно объективно оценить свое состояние.

Поэтому наряду с номером 103 работает диспетчерская служба (Контакт-центр), где консультацию оказывают врачи. Каждый человек, позвонив в "103" может попросить переключить его на этот контакт-центр и получить информацию, - добавила она.

Помимо этого, по ее словам, в каждом регионе есть свой call-центр, где пациенты могут получить актуальную информацию. Она предложила пресс-службе выложить все номера диспетчерских служб, где они могут получить актуальную информацию на станице министерства в ФБ, под ее интервью.

Пресс-секретарь, в свою очередь, обещал поручение Актаевой выполнить.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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