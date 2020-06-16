Аким Атырауской области вручил волонтерам благодарственные письма от Елбасы

Из республиканского фонда "Birgemiz", созданного по инициативе Елбасы, председателя партии Нурсултана Назарбаева, в региональный фонд "Birgemiz - Atyrau" поступило 787 млн. тенге.

Сегодня аким области Махамбет Досмухамбетов вручил активным волонтерам республиканской акции "Biz Birgemiz!" благодарственные письма за подписью Елбасы, сообщает служба коммуникаций Атырауской области, передает zakon.kz.

По словам председателя Атырауского областного филиала партии "Nur Otan" Махамбета Досмухамбетова, в это нелегкое время в рамках акции "Biz Birgemiz!" в Атырауской области была оказана помощь более 9000 нуждающимся семьям, на общую сумму 222 млн. тенге.

Обеспечение продуктовыми корзинами, другой необходимой помощью были охвачены одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, малоимущие, многодетные семьи и семьи с низкими доходами. В доставке нуждающимся необходимой помощи приняли участие более 300 активных членов партии и волонтеров.

Из республиканского фонда "Birgemiz", созданного по инициативе Елбасы, председателя партии Нурсултана Назарбаева, в региональный фонд "Birgemiz - Atyrau" поступило 787 млн. тенге.

Была оказана денежная помощь в сумме 50 тысячи тенге 15 741 жителям города Атырау, Жылыойского, Макатского, Махамбетского, Исатайского районов для 7 категорий получателей.

В дальнейшем планируется оказание такой помощи 3904 нуждающимся Курмангазинского, Кызылкогинского и Индерского районов, в сумме 50 тысяч тенге.

Кроме того, в Мактааральский район, Южно-Казахстанской области, пострадавшим от наводнения, отправлено 150 тонн продуктов питания, гуманитарной помощи и 20 тонн рыбной продукции, была оказана дополнительная финансовая помощь.

Хочу поблагодарить вас за то, что добросовестно выполняли волонтерскую деятельность и помогали нуждающимся, несмотря на пандемию и риск инфекций, - сказал глава региона торжественно вручая благодарственные письма Елбасы, Председателя партии Н.А.Назарбаева.

Волонтеры в свою очередь отметили, что и дальше активно продолжат начатую работу.

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