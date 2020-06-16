$519 млрд потратили пользователи магазина приложений App Store за 2019 год

Из этой суммы 413 миллиардов долларов приходится на покупки товаров и услуг.

Американская корпорация заявила Apple, что приложения в App Store заработали в прошлом году 519 миллиардов долларов. Эта цифра новый рекорд для компании, сообщает zakon.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Полученные данные основаны на исследовании, проведенном Analysis Group. Отмечено, что из этой суммы 413 миллиардов долларов приходится на покупки товаров и услуг.

Так, 268 миллиардов – это розничная торговля (Target и Best Buy), приложения для путешествий (Expedia и United) - 57 миллиардов, 40 миллиардов долларов - сервисы такси (Uber и Lyft) и 31 миллиард - доставка еды (DoorDash и Grubhub).

На втором месте по выручке оказались цифровые товары и услуги. В прошлом году году пользователи потратили на приобретение игр, книг, фоторедакторов, музыкальный и видеостриминг 61 миллиард долларов.

На рекламе и продаже дополнительного контента внутри приложений удалось заработать 45 миллиардов. Из них 20 миллиардов долларов получены от игр.

В Apple отметили, что в App Store имеется около двух миллионов приложений. А еженедельно магазин посещают полмиллиарда человек из 175 стран мира.

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