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Лукашенко выслал Зеленскому и его жене вышиванки

Накануне прошла встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой.

Фото : Pixabay16 июня 2020, 20:44

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал главе Украины Владимиру Зеленскому и его жене белорусские вышиванки, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Отмечается, что это был ответный подарок на отправленную Зеленским 21 мая вышиванку белорусскому коллеге. Вышитые сорочки украинский президент отправил тогда сразу нескольким мировым лидерам по случая Дня вышиванки.

В прилагаемом к подарку сообщении Лукашенко отметил, что "белорусская вышитая кашуля подчеркивает и особенность, и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта рубашка стала оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами.


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