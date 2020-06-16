В двух районах Алматы отключат холодную воду

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

Часть Турксибского и Медеуского районов Алматы и несколько поселков Талгарского района останутся без холодной воды, передает zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", с 0:00 часов 18 июня до 0:00 часов 20 июня будут отключены от холодного водоснабжения несколько жилых массивов. В этот период подачу холодной воды приостановят в микрорайоны "Атырау" и "Нуршашкан", жилым домам и иным зданиям в контурах улиц Хмельницкого – Гете – Бекмаханова – Майлина, объектам расположенным вдоль Кулджинского тракта, а также в поселки Гульдала, Бельбулак, Бесагаш Талгарского района.

В это же время возможно понижение давления в водопроводных сетях в районе аэропорта.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения заключительного этапа работ по переключению водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте.

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