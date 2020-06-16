Количество погибших от коронавируса казахстанцев выросло до 88

Самый молодой из них - 1974 г.р.

В Казахстане зарегистрированы семь случаев с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.

Смерти зафиксированы в следующих регионах:

Туркестанская область

Мужчина 1945 года рождения

Мужчина 1974 года рождения

Западно-Казахстанская область

Женщина 1932 года рождения

Мужчина 1941 года рождения

Карагандинская область

Мужчина 1949 года рождения

Мужчина 1939 года рождения

город Алматы

Мужчина 1965 года рождения

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в информации МВК по нераспространению COVID-19.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 88 случаев с летальным исходом.

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