Количество погибших от коронавируса казахстанцев выросло до 88
Самый молодой из них - 1974 г.р.
Фото : Pixabay16 июня 2020, 21:38
В Казахстане зарегистрированы семь случаев с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.
Смерти зафиксированы в следующих регионах:
Туркестанская область
Мужчина 1945 года рождения
Мужчина 1974 года рождения
Западно-Казахстанская область
Женщина 1932 года рождения
Мужчина 1941 года рождения
Карагандинская область
Мужчина 1949 года рождения
Мужчина 1939 года рождения
город Алматы
Мужчина 1965 года рождения
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в информации МВК по нераспространению COVID-19.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 88 случаев с летальным исходом.
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