Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент

Признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО демонстрирует, что Украина очень важна для альянса, сказала посол.

Украина может стать членом НАТО "в правильный момент". Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим".

Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил, - сказала Хатчисон.

По словам посла, нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент, - добавила Хатчисон.

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