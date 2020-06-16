Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент
Признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО демонстрирует, что Украина очень важна для альянса, сказала посол.
Фото : Politeka16 июня 2020, 21:47
Украина может стать членом НАТО "в правильный момент". Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим".
Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил, - сказала Хатчисон.
По словам посла, нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.
Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент, - добавила Хатчисон.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027826-8a6a27378d22429533a17f9e467e603e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...