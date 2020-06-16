Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент

Признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО демонстрирует, что Украина очень важна для альянса, сказала посол.

Фото : Politeka16 июня 2020, 21:47

Украина может стать членом НАТО "в правильный момент". Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим".

Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил, - сказала Хатчисон.

По словам посла, нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент, - добавила Хатчисон.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты