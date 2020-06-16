В Казахстане еще 159 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 9 629 человек от COVID-19.

Количество выздоровевших от коронавируса казахстанцев возросло на 159 человек, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 7,

в городе Алматы - 23,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Западно-Казахстанской области - 54,

в Карагандинской области - 7,

в Кызылординской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 1,

в Туркестанской области - 7,

в Костанайской области - 2,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 32,

в Жамбылской области - 8.

Всего в стране выздоровели 9 629 человек от COVID-19.

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