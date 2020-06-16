В Казахстане еще 159 человек выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 9 629 человек от COVID-19.
Фото : Pixabay16 июня 2020, 21:57
Количество выздоровевших от коронавируса казахстанцев возросло на 159 человек, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 7,
в городе Алматы - 23,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Западно-Казахстанской области - 54,
в Карагандинской области - 7,
в Кызылординской области - 5,
в Северо-Казахстанской области - 1,
в Туркестанской области - 7,
в Костанайской области - 2,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 32,
в Жамбылской области - 8.
Всего в стране выздоровели 9 629 человек от COVID-19.
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