В Кызылординской области усилят ограничительные меры

Главгоссанврач постановил запретить массовые мероприятия и ограничил работу некоторых предприятий.

Из-за прироста заболеваемости коронавирусом в Кызылординской области в течении последних 7 дней на 7%, главгоссанврач региона усилил ограничительные и карантинные меры, передает zakon.kz.

В постановлении говорится о запрете проведения массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых, конференций, семинаров, выставок и др.);

Запрете на проведение всех торжественных и семейных мероприятий (день рождения, свадьбы, кудалык, другие традиции и обычаи и т.д.);

Необходимости обеспечить соблюдение карантинных и санитарно-дезинфекционных режимов в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах адаптации и социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа (запретить передвижение пациентов между палатами или комнатами и работникам между отделениями, прием посетителей и передачи пищи извне);

Необходимости обеспечить работу не менее 80% работников на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников) в государственных органах (организациях), национальных компаниях и других офисах.

Помимо прочего, ограничен график работы образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые) с 10:00 до 16:00 часов;

Запрещается, за исключением молитв отдельных жителей, проведение в мечетях публичных пятничных проповедей, традиционных мероприятий в религиозных домах (поминание и т.д.);

Приостанавливается работа всех детских садов независимо от форм собственности, за исключением дежурных групп детских садов (с расчетом площади не менее 4 кв.м. на 1 ребенка);

Запрещена работа независимо от форм собственности работу объектов летних оздоровительных и дневных пришкольных лагерей для всех детей, детских игровых площадок в помещениях, кинотеатров, ночных клубов, фудкортов и услуг аренды суточных квартир и домов;

Ограничена работа омпьютерных, интернет и бильярдных клубов, букмекерских и лото- контор с расчетом площади не менее 4 кв.м. на одного человека (включая посетителей и сотрудников) с 10.00 до 20.00 часов, работа ярмарок, непродовольственных, вещевых рынков и объектов с 08.00 до 17.00 часов;

При невозможности оказания услуг в онлайн формате ограничить работу центров по обслуживанию населения с 09.00 до 17.00 часов;

Ограничена работа спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10.00 до 20.00 часов.

Ограничена работа общественного транспорта областного, районных центров с 07.00 до 22.00 часов. При этом число пассажиров не должно превышать количество посадочных мест.

Ограничена работа объектов общественного питания с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и обеспечением приема посетителей в количестве не более 30-ти человек с 11.00 до 22.00 часов;

Ограничена работа объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов с 11.00 до 22.00 часов.

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