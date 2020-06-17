Трамп запретит полиции США применять удушающие приемы

Нововведение станет частью полицейской реформы, которая закреплена в указе президента США.

Президент США Дональд Трамп запретит полицейским в США применять удушающие приемы, если их жизнь не подвергается опасности, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Нововведение станет частью полицейской реформы, которая закреплена в указе президента США.

В документе приоритетное внимание уделяется выделению федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить применение полицией практики мирного разрешения конфликтов. Власти также будут рассматривать жалобы граждан на применение правоохранителями силы. Кроме того, на работу в полицию будут принимать людей только после полной проверки их биографии.

Это большой шаг, который раньше не предпринимался. Удушающие приемы будут запрещены. За исключением тех случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции, - сказал Трамп.

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