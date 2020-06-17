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Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе

Ранее при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

Фото : NDTV17 июня 2020, 01:09

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 индийских военных, передает zakon.kz со ссылкой на NDTV.

Индийские и китайские войска разошлись в районе (долины - ред) Галван, где ранее произошло столкновение в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. Семнадцать индийских военных, получивших серьезные ранения при исполнении долга во время столкновения и подвергшись воздействию низких температур в высокогорной местности, скончались от полученных ран, число скончавшихся достигло 20. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости и суверенитета страны, - говорится в сообщении.

Ранее агентство ANI сообщило, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

Представитель армии Индии ранее сообщил, что в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли.


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