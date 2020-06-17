Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу
Стоимость робота - $74,5 тысяч.
Фото : Boston Dynamics/bostondynamics.com17 июня 2020, 01:54
Робот Spot, которого часто называют роботом-собакой, от американской компании Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу, передает zakon.kz со ссылкой на сайт производителя.
Стоимость четвероногого устройства составляет $74,5 тыс.
Производители отмечают, что он создан для компаний, которые хотели бы узнать, каким образом мобильные роботы могут быть приспособлены к решению различных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений.
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