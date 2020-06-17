17 июня на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере-туман, в центре, на севере и востоке - возможен град.

Фото : zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, сообщает zakon.kz. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере-туман, в центре, на севере и востоке - возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Акмолинской, Восточно-Казахстанкой, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской, Туркестанской, Павлодарской, днем в Жамбылской, Костанайской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря. В Атырауской, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара. В Атырауской, Кызылординской, на большей части Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Павлодарской, Алматинской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, облачно. Прогноз погоды на 17 июня.

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