В 2020 году потоки иностранных инвестиций в страны СНГ сократятся на 38%, считают в ООН

Также в ООН отметили, что прямые иностранные инвестиции в мире в 2020 году могут снизиться на 40%.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут снизиться в мире в 2020 году из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания на 40%, а в 2021 году - еще на 5-10%, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом их уменьшение в текущем году примерно на 38% прогнозируется для стран СНГ и юго-востока Европы, говорится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Приток глобальных прямых иностранных инвестиций уменьшится в 2020 году, согласно прогнозам, до 40%, - отмечается в нем.

Это означает, что объем ПИИ, который в 2019 году составил $1,54 трлн, упадет впервые с 2005 года ниже отметки 1 трлн долларов. "Кроме того, ожидается их дальнейшее снижение еще от 5% до 10% в 2021 году", а оздоровление может начаться в 2022 году, сообщают в ЮНКТАД. Авторы доклада поясняют, что пандемия "означает шок для поставок, спроса и политики в сфере ПИИ".

Перспектива глубокой рецессии побудит многонациональные предприятия к переоценке своих проектов, - констатируют они.

В Латинской Америке ожидается двукратное падение ПИИ, в развивающихся странах Азии - от 30% до 45%, в Африке - от 25% до 40%, в промышленно развитых государствах - также от 25% до 40%.

Экономический спад, вызванный пандемией, серьезно ударил по странам юго-востока Европы, СНГ и Грузии, где, согласно прогнозам ЮНКТАД, в 2020 году ПИИ уменьшатся примерно на 38%, - говорится в докладе.

В частности, "в сторону снижения пересматриваются перспективы проектов, основанных на природных ресурсах", в Азербайджане, Казахстане, России и Узбекистане, отмечают эксперты. При этом они обращают внимание на внушительный приток инвестиций в страны СНГ и Грузию в 2019 году, когда их объем вырос на 76%, до 48 млрд долларов.

Глобальная экономика находится сейчас в более тяжелой ситуации, чем во время финансового кризиса 2008 года, - заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

Он напомнил, что пандемия привела к "остановке производства и цепочек поставок в большинстве секторов, полному закрытию целых отраслей индустрии и беспрецедентным потрясениям в потреблении в большинстве экономик". Вместе с тем, по его словам, прогноз падения ПИИ в 2020 году, представленный ЮНКТАД, является "весьма неопределенным".

Перспективы зависят от длительности кризиса в области здравоохранения и эффективности политики в отношении экономических последствий пандемии, - заключил генеральный секретарь.

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