В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Выявлено первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции. Ученые из Оксфорда выяснили, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти зараженных, которые подключены к аппаратам ИВЛ, на 35 процентов, а среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20 процентов.

Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких, - приводит организация заявление гендиректора.

Гебрейесус назвал результаты испытаний "отличной новостью".

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования.

Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни, - добавили в организации.

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