В Пхеньяне заявили о намерении Сеула направить спецпосланников в КНДР

Власти КНДР выразили недовольство "необдуманным предложением" Южной Кореи, так как считают, что Сеул неверно оценивает текущую ситуацию в межкорейских отношениях.

Южная Корея направила в понедельник запрос КНДР с просьбой принять специальных посланников, на что получила от Пхеньяна отказ, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южная Корея, которую смутило наше решительное наступление, сообщила о намерении президента Мун Чжэ Ина направить специальных посланников к товарищу председателю Госсовета, - отмечает ЦТАК. - Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что она полностью отвергает это неискреннее предложение.

Как указывает ЦТАК, южнокорейские власти рассматривали в качестве спецпосланников для отправки в Пхеньян председателя южнокорейского Совета национальной безопасности (СНБ) Чон Ый Ена и главу Национального агентства разведки Со Хуна.

Отмечается, что власти КНДР были недовольны "необдуманным предложением" Южной Кореи, так как считают, что Сеул неверно оценивает текущую ситуацию в межкорейских отношениях.

Вы сделаете еще много предложений, но вы должны знать, что это больше не будет работать, - обратилось ЦТАК в адрес южнокорейских властей. Кризис в отношениях Севера и Юга [Кореи], который был вызван некомпетентностью и безответственностью южнокорейских властей, не может быть разрешен ничем и может быть прекращен только тогда, когда будет заплачена достаточная цена, - резюмировало агентство.

Во вторник власти КНДР подтвердили факт подрыва межкорейского офиса связи в городе Кэсон. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына, открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет "бесследно обрушен".

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