Тарантино назвали расистом за использование слова "ниггер" в фильмах

Слово "ниггер" использовали герои фильмов "Джеки Браун", "Омерзительная восьмерка" и "Джанго Освобожденный". Т

Сценарист исторической драмы "12 лет рабства" Джон Ридли назвал режиссера Квентина Тарантино расистом за употребление персонажами его фильмов слова "ниггер" (nigger), сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Тарантино обожает слово "нигер". Он его использует безо всякой причины в своих фильмах. Это больно и бесит. Я не хочу запрещать ему это делать, но нам нужно постоянное внимание к таким вещам, - заявил Ридли.

Ему не понравилось, что в фильме "Джанго освобожденный", действие которого происходит в середине ХIХ века, белые работорговцы называют "без всякой причины" рабов нигерами, а не афроамериканцами.

Слово "ниггер" использовали герои фильмов "Джеки Браун", "Омерзительная восьмерка" и "Джанго Освобожденный". Также его произносят герои Тарантино в "Криминальном чтиве".

На эти обвинения Квентин ответил еще пять лет назад, сказав, что как сценарист имеет право писать то, что хочет, а слово "ниггер" обусловлено контекстом его фильмов. "Мнение, что я не могу этого делать, потому что я белый, - это расизм. Ни одному автору так часто не припоминали его цвет кожи, как мне" - утверждал Тарантино.

Отмечается. что именно Ридли ранее призвал HBO Max снять с показа фильм "Унесенные ветром".

Ранее сообщалось, что показ "Унесенных ветром" на американском стриминговом сервисе HBO Max будут сопровождать речью о расизме. 10 июня компания приняла решение убрать фильм из каталога на фоне протестов из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. Теперь ленту 1939 года решили вернуть с условием, что перед ее демонстрацией будет звучать вступительное слово телеведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт.

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