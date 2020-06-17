Еще 350 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией, прирост составил 2,3%

Всего в стране подтверждено 15542 случаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,3 %) среди симптомных носителей, из них:

Акмолинская область - 22 (10,7%), Павлодарская область - 41 (10,7 %), Северо-Казахстанская область - 8 (6,8 %), Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5 %), Костанайская область - 8 (3,4 %), Карагандинская область - 52 (3,3%), город Нур-Султан - 87 (3,0 %), Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%), Жамбылская область - 9 (1,8%), Актюбинская область - 8 (1,5%), Кызылординская область - 7 (1,4%), Алматинская область - 7 (1,3%), Атырауская область - 17 (1,3 %), город Алматы - 35 (1,1%), Мангистауская область - 4 (1,0%), город Шымкент - 9 (0,8%), Туркестанская область - 3 (0,6%).

Всего в стране подтверждено 15542 случаев, из них:

в городе Алматы - 3182,

в городе Нур-Султан - 2951,

в Карагандинской области - 1624,

в Атырауской области - 1341,

в городе Шымкент - 1167,

в Западно-Казахстанской области - 1012,

в Актюбинской области - 546,

в Алматинской области - 534,

в Кызылординской области - 514,

в Жамбылской области - 509,

в Туркестанской области - 467,

в Павлодарской области - 424,

в Мангыстауской области -401,

в Восточно-Казахстанской области - 277,

в Костанайской области - 241,

в Акмолинской области - 227,

в Северо-Казахстанской области - 125.

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