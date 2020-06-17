683 бессимптомных носителей COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено – 6175 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 16 июня 2020 года зарегистрировано 683 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.из них:

Акмолинская область - 13, Актюбинская область - 60, Алматинская область - 42, Атырауская область - 92, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 57, Кызылординская область - 1, Карагандинская область - 97, Костанайская область - 4, Мангистауская область - 18, Северо-Казахстанская область - 9, Туркестанская область - 116, Павлодарская область - 5, город Нур-Султан - 86, город Алматы - 27, город Шымкент – 34.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 6175 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:

Акмолинская область – 82,

Актюбинская область - 207,

Алматинская область - 402,

Атырауская область - 620,

Восточно-Казахстанская область - 202,

Жамбылская область - 94,

Западно-Казахстанская область - 379,

Кызылординская область - 159,

Карагандинская область - 951,

Костанайская область - 58,

Мангыстауская область - 212,

Северо-Казахстанская область - 141,

Туркестанская область - 270,

Павлодарская область - 64,

город Нур-Султан - 774,

город Алматы - 907,

город Шымкент - 653.

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