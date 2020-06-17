683 бессимптомных носителей COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане
Всего в стране подтверждено – 6175 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 16 июня 2020 года зарегистрировано 683 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.из них:
Акмолинская область - 13, Актюбинская область - 60, Алматинская область - 42, Атырауская область - 92, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 57, Кызылординская область - 1, Карагандинская область - 97, Костанайская область - 4, Мангистауская область - 18, Северо-Казахстанская область - 9, Туркестанская область - 116, Павлодарская область - 5, город Нур-Султан - 86, город Алматы - 27, город Шымкент – 34.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 6175 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:
Акмолинская область – 82,
Актюбинская область - 207,
Алматинская область - 402,
Атырауская область - 620,
Восточно-Казахстанская область - 202,
Жамбылская область - 94,
Западно-Казахстанская область - 379,
Кызылординская область - 159,
Карагандинская область - 951,
Костанайская область - 58,
Мангыстауская область - 212,
Северо-Казахстанская область - 141,
Туркестанская область - 270,
Павлодарская область - 64,
город Нур-Султан - 774,
город Алматы - 907,
город Шымкент - 653.
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