Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции

Президент США намерен помочь этим семьям.

Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, погибших от рук полиции, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.

Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью поговорить наедине с этими семьями и услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории о том, как они потеряли своих детей - в большинстве случаев детей, в некоторых - братьев или сестер, - сказала Макинани.

По словам Макинани, президент США сказал ей, что намерен помочь этим семьям.

В США в конце мая-начале июня прошли массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

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