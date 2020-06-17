КНДР намерена возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей

КНДР разместит военных в районе Кэсона и в окрестностях горы Кымгансан.

Власти КНДР направят военные подразделения в область Кымгансанского туристического комплекса, а также в район города Кэсона для оборонительных мероприятий от возможных действий Республики Корея, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Полностью текст заявления представителя Генштаба Корейской народной армии (КНА) публикует в среду газета ассоциированной с Пхеньяном Ассоциации корейских граждан в Японии "Чосон синбо".

В туристическом комплексе Кымгансан и в промышленном районе Кэсон, на территорию которых распространяется наш [народно-демократической республики] суверенитет, будут развернуты способные к оборонительным действиям военные подразделения, а также размещены необходимые огневые позиции, - говорится в тексте.

Представитель Генштаба КНДР также указал, что ранее отозванные в соответствии с соглашением военных Юга и Севера посты гражданской охраны будут вновь направлены в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе двух государств.

Кроме того, по словам представителя генштаба КНА, Пхеньян намерен возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Артиллерийские подразделения, размещенные на всех фронтах, включая морскую линию на юго-западе, укрепят несущие боевое дежурство [подразделения], повысят уровень фронтовой караульной службы до высшего класса системы боевого дежурства и возобновят все виды регулярных военных учений на приграничной территории, - отмечается в заявлении.

В Генштабе КНДР также заявили, что подробным образом изучат дальнейшие планы действий и представят их для одобрения в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК).

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