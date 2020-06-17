"Social Development Center" объявил о конкурсе среди журналистов

Один автор может участвовать в сразу нескольких номинациях.

Общественный фонд "Social Development Center" в рамках государственного социального заказа Управления общественного развития города Алматы объявляет о проведении конкурса среди журналистов и СМИ на лучшие материалы по актуальным вопросам религий, сообщает zakon.kz.

Цели конкурса:

– Привлечение внимания общественности Республики Казахстан к актуальным вопросам государственной политики в сфере религии.

– Информирование населения о важных направлениях государственной политики в сфере религии, о значимых мероприятиях направленные на сохранение и укрепление межконфессионального согласия в обществе.

– Поддержка журналистов и СМИ, публикующих материалы по актуальным вопросам в сфере религии.

Номинации конкурса:

Конкурс проводиться по следующим номинациям:

– лучший телевизионный жанр;

– лучшая публицистическая статья на казахском языке в периодической печати;

– лучшая публицистическая статья на русском языке в периодической печати;

– лучшая статья на казахском языке на интернет-ресурсе;

– лучшая статья на русском языке на интернет-ресурсе;

– лучший видеоролик в сети интернет;

– самый активный блогер;

Условия конкурса:

Участие в Конкурсе могут принимать журналисты местных СМИ, корреспонденты республиканских СМИ, работающие в Алматы, а также ученые-эксперты и независимые публицисты, зарегистрированные в г. Алматы.

К участию в Конкурсе принимаются уникальные авторские работы, соответствующие заданной тематике.

К участию в Конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие какие-либо религиозные течения и взгляды, разжигающие межконфессиональную, межнациональную рознь, пропагандирующие идеи религиозного экстремизма, а также идеи организаций, деятельность которых признана судом экстремистской и запрещена на территории Казахстана.

Количество работ от одного автора или авторского коллектива – не ограничено.

Один автор может участвовать в сразу нескольких номинациях.

Конкурсные работы принимаются на двух языках: казахском и русском.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 21 апреля по 1 октября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо отправить следующие материалы на электронную почту конкурса baiqau2020@gmail.com.

1). ФИО автора, возраст, телефон, информацию о месте работы (название СМИ или другой организации)

2). Ссылку на публикацию и электронный вариант публикации в формате pdf или word

3). В теме письма нужно указать на какую из номинаций подается работа

Этапы конкурса:

Прием материалов от участников конкурса (до 1 октября);

Оценка конкурсных работ и определение победителей (2-14 октября);

Торжественное награждение победителей конкурса (в период с 15 по 30 октября).

Награждение победителей конкурса:

Проводит оргкомитет конкурса, победителей выбирает жюри, состоящее из 5 человек. Состав жюри до проведения награждения не оглашается. Победители в каждой из номинаций будет награжден ценным призом на сумму не менее 100 тысяч тенге. Помимо этого, предусмотрено 10 поощрительных призов.

Контакты организаторов:

+77022319393 Биржан

+77017559797 Бейбит

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