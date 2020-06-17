248 игровых терминалов уничтожили в Алматы

Автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

В Алматы уничтожили 248 игровых терминалов, сообщает zakon.kz.

Операция была проведена сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с судебными исполнителями.

В ходе мероприятия уничтожено 248 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам судов по 13 досудебным производствам. Данные игровые автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. В соответствии с Законом РК "Об игорном бизнесе" казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов, - отметили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса и за предоставление помещений для игровых автоматов предусмотрена статьей 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса).

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