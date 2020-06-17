В Туркменистане, где "нет коронавируса", на карантин закрывают больницы

Одна из больниц переполнена пациентами с пневмонией, в том числе людьми в тяжелом состоянии.

Власти Туркменистана, единственной в Центральной Азии страны, в которой официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией, по сообщениям, закрыли на карантин две крупные больницы. Причина — возможные вспышки COVID-19, сообщает zakon.kz.

Осведомленные источники сообщили Радио Азатлык, что медперсоналу инфекционной больницы в столице Ашгабате на протяжении нескольких дней не позволяют покидать территорию учреждения и пользоваться телефонами.

Одному врачу удалось позвонить родным и сказать им, чтобы они старались как можно реже выходить из дома и не отправляли детей в детские сады, — сообщил источник.

Сотрудник больницы рассказал, что учреждение переполнено пациентами с пневмонией, в том числе людьми в тяжелом состоянии, некоторые скончались.

Источники, близкие к ведомству в сфере здравоохранения в Туркменабате, столице Лебапского велаята на востоке страны, сообщили, что на карантин закрыта больница в этом городе — после того, как дважды оказался положительным тест на коронавирус одной из медсестер.

Госпиталь оцеплен полицейскими, а сотрудникам впервые с начала пандемии COVID-19 выдают защитное снаряжение.

Еще один источник заявил Азатлыку, что власти страны готовятся официально сообщить о регистрации первых случаев инфекции. Получить официальное подтверждение или опровержение этих данных не представилось возможным.

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