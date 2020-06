ПостCOVID-19. Эксперты выработали рекомендации по развитию общественных ценностей

Рекомендации ученых и экспертов могут взять на вооружение республиканские и региональные органы власти, неправительственные и международные организации, представители сферы здравоохранения.

Вызовы перед системой здравоохранения, права человека, защита детей от буллинга и гендерное равенство стали основными вопросами на повестке круглого стола "ПостCOVID-19: трансформация государства и общества", сообщает zakon.kz.

Организатором онлайн-встречи выступил Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. В прямом эфире на YouTube-канале Фонда представители государственных органов и международных организаций, депутаты Парламента Республики Казахстан, ученые и эксперты обсудили развитие общественных ценностей в период постпандемии COVID-19.

Усугубление на фоне пандемии таких социальных проблем как домашнее насилие, насилие в отношении детей, кибербуллинг, киберпреступность, рост безработицы и усилившаяся нагрузка на работников бюджетной сферы стало причиной для перезагрузки привычных ценностей и убеждений в контексте адаптации социума к новым условиям социального взаимодействия, образа жизни людей, развития культуры и политики.

Актуальность государственной программы развития нации "Рухани жаңғыру" в свете нынешних реалий и намерения по выработке комплекса мер по преодолению социокультурного кризиса и иных социальных проблем стали причинами для организации экспертной дискуссии и научного анализа трансформации государства и общества на ближайшее десятилетие.

Модератор круглого стола — эксперт, кандидат экономических наук Жанар Темирбекова — в своем выступлении сказала, что участники дискуссии — представители гражданского общества, международных организаций, государственных органов и академических кругов — собрались для обсуждения и анализа социальных и экономических проблем, вызванных пандемией, и решение которых требует пристального внимания и объединения общих усилий.

Открывая круглый стол, заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента РК, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов отметил, что для успешной адаптации к резко меняющимся условиям окружающей среды необходим определенный набор ценностей и поведенческих практик, которые не возникают на пустом месте, а базируются на культуре, нормах поведения и нравственных убеждениях.

В Казахстане такая основа создана в рамках предложенной Первым Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым государственной программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру". По своей значимости, внутреннему содержанию и масштабности поставленных задач этот документ уже вписан в летопись истории Казахстана, — продолжил И. Рогов. — Модернизация – это социокультурный феномен, за ним стоят соответствующие мироощущение и мировоззрение человека, его понимание окружающего мира и его места в нем, мотивация и стиль поведения, усвоенная система ценностных ориентаций и культурных предпочтений, общественные, в том числе политические формы жизни, определенная система прав и обязанностей. Программная статья Елбасы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" выделяет модернизацию как процесс фундаментальных перемен, не подразумевающих смены системы, но мобилизующих имеющийся потенциал в целях динамичного развития государства.

На экспертной встрече в качестве основных докладчиков выступили: глава офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Посол Дьердь Сабо, вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, депутаты Мажилиса Парламента РК Нуржан Альтаев и Ирина Смирнова, уполномоченная по правам человека в РК Эльвира Азимова, представитель департамента общественной информации ООН Властимил Самек, координатор программы ЮНИСЕФ по жизнестойкости детей Анна Стативкина, члены Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева под председательством доктора социологических наук Гульмиры Абдирайымовой и многие другие.

Член Совета по науке при Фонде, кандидат медицинских наук, директор Высшей Школы общественного здравоохранения КазНУ им. аль-Фараби Айнаш Ошибаева выступила с докладом о вызовах пандемии COVID-19 перед системой здравоохранения. В нем ученая отразила, что пандемия явилась угрозой для устойчивости стран во всех секторах экономики и во всех областях развития — от общественного здравоохранения, социальной защиты и государственного управления до эффективных кризисных коммуникаций и экономической политики стран.

Также экспертом были указаны проблемы, с которыми столкнулось здравоохранение Казахстана. В частности, это поздний старт проведения массового тестирования на коронавирусную инфекцию, дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антисептиков, дефицит медицинских кадров, особенно в санитарно-эпидемиологической службе, не приоритетность инфекционных заболеваний в плане финансирования и обучения, недостаточная финансовая поддержка медицинских работников, отсутствие отработанных алгоритмов оказания медицинской помощи в условиях ЧС.

Доклад следующего члена Совета по науке Жанар Темирбековой был посвящен вопросу гендерного равенства в условиях пандемии COVID-19. Эксперт подчеркнула, что вспышки заболеваний по-разному влияют на жизни женщин и мужчин, и пандемия усугубила существующее гендерное неравенство в отношении женщин и девочек.

Халида Ажигулова, ученая юрист по правам человека, отметила, что за время чрезвычайного положения на 25% увеличилось количество семейно-бытовых конфликтов, в которых дети всегда являются пострадавшими, минимум, как свидетели насилия. Она предложила идеи по защите детей от насилия и кибербуллинга через правовое образование, которое успешно применятся в мире, а также в Казахстане на базе проекта Street Law Kazakhstan.

Итогом встречи стал предложенный комплекс мер в сфере здравоохранения, прав человека и гендерного равенства. Рекомендации ученых и экспертов могут взять на вооружение республиканские и региональные органы власти, неправительственные и международные организации, представители сферы здравоохранения.

Здравоохранение:

· Государство должно быть готово к возникновению ЧС и иметь запас СИЗ, четкие междисциплинарные алгоритмы действия во время ЧС. Требуются более надежные "системы здоровья", объединяющие все отрасли, которые влияют на здоровье населения: промышленную, продовольственную, транспортную, а также отрасль городского развития.

· На уровне правительства следует перейти к пониманию сферы здравоохранения как наукоемкой отрасли.

· Развитие системы здравоохранения Казахстана как регионального центра медицинского туризма, в целях обновления основных средств клиник, внедрения новых технологий и повышения квалификации медицинских работников, что, в свою очередь, будет повышать качество оказываемых услуг и международный спрос на них.

· Развитие фармацевтической отрасли. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, не менее 40% потребляемых лекарственных средств должно производиться в пределах страны. Поддержание данного уровня производства является вопросом национальной безопасности с точки зрения бесперебойности обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в критических ситуациях.

Гендерное равенство:

На основе рекомендаций Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

· Учет потребности медсестер и женщин врачей, которые задействованы в ответных мерах по борьбе с пандемией.

· Обеспечение непрерывной работы "горячих линий" и доступ к службам, которые должны оставаться открытыми для оказания помощи всем жертвам семейно-бытового насилия. Правоохранительным органам следует также быть наготове, чтобы незамедлительно реагировать на звонки пострадавших.

· Включать средства на обеспечение социальной защиты с учетом определенных обстоятельств, в которых оказываются женщины, а также принимать во внимание специфику бытовой экономики, в том числе уход за членами семьи.

· Вовлекать женщин в процесс принятия решений, направленных на ответные меры и на последующее восстановление экономики. Независимо от того, принимаются ли решения на местном, региональном, или республиканском уровнях, участие женщин неизменно приведет к наиболее положительным результатам.

· Учитывать сложившуюся обстановку в семьях и способствовать равному распределению бремени забот и обязанностей по дому между женщинами и мужчинами. Для искоренения сложившихся стереотипов и пересмотре гендерных ролей, организовать челлендж среди мужчин-лидеров, призывающей к гендерному равноправию по примеру кампании "He for She — Он за нее".

Права человека:

· Внедрение преподавания ценностей прав человека уже с 0-1 класса: дети должны понимать, почему нужно уважать права человека, почему нельзя совершать насилие, и знать, как защитить себя от насилия.

· В целях профилактики буллинга и киберубуллинга школам рекомендуется принять школьные политики: антибуллинговый кодекс поведения, антибуллинговая политика для школ и антибуллинговая памятка для родителей.

Все инструменты доступны по ссылке на казахском и русском языках.

· Для заинтересованных школ будут проведены бесплатные тренинги по защите детей от буллинга и кибербуллинга от проекта Street Law Kazakhstan.

Стоит добавить, что все участники круглого стола отметили важность поднятых экспертами вопросов. Так, например, глава офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Посол Дьердь Сабо выразил готовность сотрудничества по обсуждаемой повестке и призвал всех участников к объединению усилий, а при необходимости создавать совместные проекты уже в этом году. Инициативу посла подержала уполномоченная по правам человека в РК Эльвира Азимова, которая отметила важность поддержки проекта Street Law Kazakhstan по защите детей от буллинга и кибербуллинга. В свою очередь, заместитель председателя комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Галым Арынгазгин, подводя итоги дискуссии, поблагодарил организаторов и ученых за идеи и предложения по развитию гражданского общества, казахстанского образования и духовно-нравственных ценностей современной молодежи. Представитель министерства также подчеркнул, что ведомство открыто для обсуждения актуальных проблем в сфере образования и совместного поиска эффективных решений по их устранению.

