Невероятный закат с радугой наблюдали астанчане
Фотографиями астанчане делятся в соцсетях.
Фото : facebook/Гульнара Еркимбаева17 июня 2020, 10:48
В Нур-Султане два дня бушевала непогода - шел дождь, гремела гроза. А вечером 16 июня жители города наблюдали невероятно красивый закат с радугой, передает zakon.kz.
Фотографиями астанчане делятся в соцсетях.
Синоптики предупреждали, что 16 июня в городе будет ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.
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На 17 июня тоже объявлено штормовое предупреждение - гроза, ветер северный, порывы 15-18 м/с.
фото: zhaner nekebov
фото: gulnara erkimbaeva
фото: Ерсин Кыдыров
фото: Наталья Пибаева
фото: Олеся Мозговая
фото: Гульнара Шакимова
фото: Александр Самофалов
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