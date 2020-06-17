Невероятный закат с радугой наблюдали астанчане

Фотографиями астанчане делятся в соцсетях.

В Нур-Султане два дня бушевала непогода - шел дождь, гремела гроза. А вечером 16 июня жители города наблюдали невероятно красивый закат с радугой, передает zakon.kz.

Фотографиями астанчане делятся в соцсетях.

Синоптики предупреждали, что 16 июня в городе будет ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

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На 17 июня тоже объявлено штормовое предупреждение - гроза, ветер северный, порывы 15-18 м/с.

фото: zhaner nekebov

фото: gulnara erkimbaeva

фото: Ерсин Кыдыров

фото: Наталья Пибаева

фото: Олеся Мозговая

фото: Гульнара Шакимова

фото: Александр Самофалов

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